T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak doğalgaz için ilk teklifini sundu

Türkiye üzerinden taşınacak 63 milyar metreküp doğalgazın, 16 milyar metreküpü Türkiye iç pazarına sunulması planlanıyor

28 Temmuz 2015 17:42

Rusya, Avrupa Birliği ülkelerine taşınacak doğalgazın, Türkiye üzerinden geçirilmesini sağlayacak boru hattı projesinin ilk aşaması için anlaşma metnini Ankara’ya sundu.

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre, boru hattı projesinin ilk ayağı için Rusya tarafından hazırlanan anlaşma metni Türkiye'ye gönderildi. Rusya Enerji Bakanlığı yetkilileri, "Projenin ilk aşaması için anlaşma metnini Türkiye'ye gönderdik. Rus tarafı teklifini sundu" ifadelerini kullandı. Söz konusu teklifin, projenin sadece ilk aşamasını kapsadığını belirten yetkililer, projenin diğer kısımları için ayrı anlaşmalar imzalanacağını kaydetti.

Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması planlanan projenin 63 milyar metreküp kapasiteli olacağı duyurulmuştu. Bu miktarın 47 milyar metreküplük kısmı Avrupa'ya iletilirken, geri kalan 16 milyar metreküplük bölümünün Türkiye'nin iç piyasasında tüketilmesi öngörülüyor.

ETİKETLER

rusyadoğalgazavrupa birliğiavrupaankarateklifanlaşma metni

İlgili Haberler

AB, Rus doğalgazına alternatif arıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik, enerji sektörüne de yansıdı. Rus gazına bağımlılık AB'yi de zorluyor. Uzmanlara göre, çözüm yenilenebilir enerji.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24