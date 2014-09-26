AB, Rus doğalgazına alternatif arıyor



Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler öncesi doğalgaz tartışması konusunda tonunu sertleştirdi. Novak AB ülkelerinin Rusya'dan ithal ettikleri doğalgazın bir kısmını Ukrayna'ya sevk etmeleri durumunda, sevkiyatta kesinti yapma tehdidinde bulundu.

Alman Handelsblatt gazetesine konuşan Novak, anlaşmaların yeniden ihracatı öngörmediğini vurguladı ve Avrupalı tüketiciye kesintisiz doğalgaz sevkiyatının sadece Avrupa ülkelerinin anlaşmalara uyması durumunda garanti edilebileceğini kaydetti.

Rusya'ya bağımlılık

Avrupa Enerji Güvenliği Forumu direktörü Hans-Josef Fell de AB'nin Rus doğalgazına bağımlı olduğuna dikkat çekerek “Avrupa'da son 10 yılda enerji ithalatına bağımlılık büyük oranda arttı. Avrupa'nın enerji ihtiyacının yüzde 60'ı başka ülkelerden karşılanıyor. Doğalgazın yüzde 38'i, petrolün yüzde 35'i ve kömürün yüzde 25'i Rusya'dan geliyor. Bu aşırı bağımlılık Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırım kararı alamamasına yol açıyor. Çünkü bu enerji sektörünü etkileyecektir. Ancak Rusya, gelirlerinin yüzde 80'ini enerji ürünlerinin satışından kazandığı için bu yaptırımların işe yarayabileceği tek sektör. Diğer yanda Avrupa'nın yüksek oranda enerjiye ihtiyacı var ve böyle yaptırımlarla kendi ekonomisine büyük ölçüde zarar verir“ değerlendirmesinde bulundu.

Rusya biriken borçlar ve fiyat konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle haziran ayında Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatını durdurmuştu. Pek çok Avrupa ülkesinin bu nedenle geri akıtma yöntemiyle Rusya'dan aldığı doğalgazı Ukrayna'ya sevk ettiği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, yaptığı açıklamada geçici bir çözüm önerisinde bulunarak Ukrayna'ya nisana kadar gaz sevkiyatını garanti edecek bir anlaşmaya varılmasını umut ettiğini kaydetti.

Çözüm Norveç mi?

Doğalgaz sıkıntısı yaşanması durumunda AB, çözüm olarak Norveç'i görüyor. Oettinger, Norveç'in üretimi artırarak şu anki yıllık 110 milyar metreküpten daha fazla ihracat yapma potansiyeli olduğunu kaydetti. Norveçli Statoil firması AB'nin ikinci büyük doğalgaz sevkiyatçısı. Norveç Petrol ve Enerji Bakanı Tord Lien ise Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında hafif artış beklediğini söyledi. Ancak Lien, durum kötüleşirse muhtemelen fiyatların da artacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Enerji Güvenliği Forumu'ndan Fell, orta vadede başka bir çözüm önerisinde bulunarak şunları söylüyor:

“Rusya'ya bu bağımlılık altında Avrupa'nın Rusya'nın agresif tutumlarına karşı koyma şansı pek yok. Tek olasılık orta vadede bir çözüm. Çok hızlı ve güçlü bir stratejiyle, yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliğiyle bağımlılıktan kurtulunabilir. Bu enerji politikası ve genel politika açısından bağımsızlık sağlar. Özgür kalırsınız, korkularınız olmaz ve ekonomi ona göre hareket eder.”

Avrupa’nın yılda 450 milyar metreküp doğalgaza ihtiyacı var. Peki, yenilenebilir enerjilere geçiş ne kadar süre alır? Fell bu soruyu, ”Yenilenebilir enerji teknolojileri, henüz genç. 10 yıl içinde Avrupa enerji ihtiyacının yüzde 60 ila 70'ini karşılayabilir. O zaman en azından bağımlılık nedeniyle siyasi zorluklar yaşamayacak kadar bağımsız olabiliriz. Hedef budur ve bunun için gerekli siyasi önlemlerin alınmasına ihtiyaç var” şeklinde yanıtlıyor.