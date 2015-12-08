Rusya: Türkiye, Suriye sınırını tek başına kapatamaz; isterlerse yardımcı olabiliriz

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, "Silah konvoyları ile petrol tankerlerinin geçtiği" Suriye-Türkiye sınırının derhal kapatılması gerektiğini belirterek, "Türkiye tek başına bunun üstesinden gelemez. Sınırı kapatma konusunda Türkiye'ye yardımcı olabiliriz" dedi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko, Suriye-Türkiye sınırının kapatılması gerektiğini, Türkiye'nin tek başına bunu yapamayacağını ve Rusya olarak bu konuda Türkiye'ye yardım edebileceklerini ifade etti.

Rus Haber Servisi'ne konuşan Matviyenko, "Suriye-Türkiye sınırının acilen kapatılması lazım. Silah konvoyları ve petrol tankerleri bu sınırdan geçiyor. Türkiye tek başına bunun üstesinden gelemez. Sınırı kapatma konusunda Türkiye'ye yardımcı olabiliriz" diye konuştu.