Rusya, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı 

İbrahim ALİOĞLU- Olgucan KALKAN / TRABZON, (DHA) -

Rusya Milli Takımı, Türkiye ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup ilk mücadelesinin hazırlıklarını Şenol Güneş Kompleksi\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Stanislav Çerçesov\'un yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Iısınma hareketleriyle başlayan idman pas çalışmaları ile devam etti. Rusya Milli Takımı hazırlıklarını taktik antrenmanla sonlandırdı.

Türkiye ile Rusya arasındaki karşılaşma yarın Şenol Güneş Kompleksi\'ndeki Medical Park Stadı\'nda saat 21.45\'de başlayacak.

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