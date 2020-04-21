Rusya: Türkiye, İran ve Rusya yarın Suriye konulu görüşme yapacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye konulu Astana formatındaki bakanlar düzeyinde görüşmelerin yarın gerçekleştirileceğini ifade etti.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Suriye konulu Astana formatında bakanlar düzeyinde üçlü görüşmelerin 22 Nisan’da gerçekleştirileceğini doğruluyoruz” dedi.
Zaharova, görüşmenin uzaktan yürütüleceğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya, İran ve Türkiye’nin yakın zamanda Suriye anayasa komitesi ve İdlib’deki durumun ele alınacağı ‘Astana formatlı’ görüşme planladıklarını belirtmişti.