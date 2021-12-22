Rusya: Türkiye ilk fırsatta askerlerinin Suriye’den ayrılacağını bildirdi

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türk temsilcilerin Rus tarafına, ilk fırsatta askerlerinin Suriye'den ayrılacağına dair güvence verdiklerini belirttiklerini öne sürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre Rus diplomat, “Türk ortaklarımız sürekli olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye'nin birliğinden, bağımsızlığından yana olduklarını, orada geçici olarak bulunduklarını ve imkanlar el verdiğinde oradan ayrılacaklarını beyan ediyor, vurguluyor” diye konuştu.

"Rusya, İdlib’deki teröristlerle mücadelede Türkiye’ye yardım önerisinde bulundu"

Rusya’nın 'İdlib’deki teröristlerle' mücadelede Türkiye’ye yardım etmeyi önerdiğini, Ankara’nın bu konuyu değerlendirdiğini söyleyen Lavrentyev, şöyle konuştu:

“İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerle mücadele ile ilgili sorunların çözümünde Türk tarafına yardım önerisinde bulunduk ve konu şu anda Türk tarafı tarafından değerlendiriliyor.”