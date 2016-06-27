“Rusya-Türkiye ilişkileri, Soçi toplantısında paket anlaşmayla çözülecek”

Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komisyonu üyesi senatör İgor Morozov, Türkiye’yle ilişkilerin normalleşmesi koşullarının büyük olasılıkla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) dışişleri bakanları toplantısında ele alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen özür mektubunu, ‘ilk adım’ olarak nitelendiren Morozov, “İlişkilerimizin normalleşmesi koşulları şimdi büyük olasılıkla paket anlaşmayla çözüme kavuşturulacak. Paket anlaşma, 1 Temmuz’da Soçi’de düzenlenecek ve (Dışişleri Bakanı Mevlüt) Çavuşoğlu’nun da katılacağı Karadeniz bölgesi dışişleri bakanları toplantısında ele alınacak” dedi.

Sputnik'in haberine göre, ilişkilerin normalleşmesinin temel şartının, Ankara’nın Ortadoğu’daki çatışmayla ilgili atacağı net adımlar olması gerektiğini söyleyen Morozov, “Bu, öncelikle El Nusra’ya desteğe son verilmesi ve militanlara ilaç, mühimmat ve insan kaynaklarının sağlandığı Azaz yakınlarındaki Türkiye-Suriye sınırının kapatılması” diye konuştu.