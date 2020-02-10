Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasına yönelik görüşmeler sürüyor

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev , Rusya ve Türkiye'nin S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşma için görüşmeye devam ettiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Rus basınına konuşan Miheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşmanın ne zaman imzalanacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Miheyev, “Bu zor bir konu. Her şey üzerinde çalışma aşamasında. Görüşmeler yapılıyor” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeni bir parti S-400 daha satın alabileceğini ifade etmişti. Borisov, “Böyle bir ihtimal var” demişti.