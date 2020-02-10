T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasına yönelik görüşmeler sürüyor

10 Şubat 2020 17:27

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ve Türkiye'nin S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşma için görüşmeye devam ettiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Rus basınına konuşan Miheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşmanın ne zaman imzalanacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Miheyev, “Bu zor bir konu. Her şey üzerinde çalışma aşamasında. Görüşmeler yapılıyor” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeni bir parti S-400 daha satın alabileceğini ifade etmişti. Borisov, “Böyle bir ihtimal var” demişti.

ETİKETLER

Aleksandr MiheyevMiheyevRosoboronexportS-400S-400 TürkiyeTürkiye RusyaRusya S-400
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24