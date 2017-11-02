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Dünya

Rusya: Türkiye ile S-400 anlaşmasının değeri iki milyar doları aşacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Kasım (DHA) - Rusya'nın sileh ve teknoloji şirketi Rostek'in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye ile S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratın değerinin iki milyar doları geçeceğini söyledi

02 Kasım 2017 13:39

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Kasım (DHA) - Rusya\'nın sileh ve teknoloji şirketi Rostek\'in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye ile S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratın değerinin iki milyar doları geçeceğini söyledi.
Çemezov, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Türkiye ile S-400 anlaşmasının değeri 2 milyar doları aşacak\" dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı\'nın Askeri Teknik İşbirliği\'nden sorumlu danışmanı olan Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye\'nin S-400 kontratını imzaladıklarını ve bu kontratı hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

 

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