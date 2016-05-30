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Dünya

Rusya: Türkiye ile çalışma grubu sorunları çözmez, beklentilerimiz net

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ile ortak bir çalışma grubu önerisini sunmuştu

30 Mayıs 2016 20:51

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Türkiye ile ilişkilerimizin düzelmesini biz de istiyoruz” sözleri üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavoşoğlu’nun sunduğu “Problemleri çözmek için ortak çalışma grubu kuralım” önerisine Kremlin Sarayı’ndan ret geldi. 

Türkiye’nin teklifiyle ilgili Moskova’da açıklama yapan Putin’in basın danışmanı Dmitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeterince net bir şekilde bizim tavrımızı ortaya koymuştur. Cevabı onun sözlerinde aramak gerek. Şüphesiz iki ülke arasında sorunların çözümü için temaslar yapılıyor. Ancak aramızdaki problemi hiçbir çalışma grubu çözemez. Bizim Türkiye’den beklentilerimiz son derece net” dedi.

Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da Türkiye'nin, ilişkilerin normalleşmesi için bazı resmi olmayan girişimlerde bulunduğunu ancak somut adımlar atmadığını söyledi.

Uşakov, "Türk tarafı, ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak herhangi bir adım hala atmadı. Bu nedenle bu mesele havada kalıyor ve ilişkilerimiz de olduğu noktada bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Uşakov bir soru üzerine de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Moskova-Ankara ilişkilerinin normalleşmesi için atılacak adımların değerlendirileceği bir çalışma grubu oluşturulması yönündeki önerisini duymadığını belirtti.

 

 

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