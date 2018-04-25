T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Türkiye için S-400 üretimine başladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Nisan (DHA) - Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye verilecek S-400 hava savunma sistemlerinin üretimine başlandığını açıkladı

25 Nisan 2018 20:07

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Nisan (DHA) - Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye verilecek S-400 hava savunma sistemlerinin üretimine başlandığını açıkladı.
Miheyev, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, S-400’lere ilişkin tüm konularda anlaşıldığını belirterek, “Sistemlerin üretimine başlandı; bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” dedi.
Aleksandr Miheyev, S-400’lerin sevkiyatına henüz başlanmadığını sözlerine ekledi.
Türkiye’nin Rusya’dan satın almayı planladığı iki adet S-400 sistemi için taraflar arasında imzalar geçen yılın son günlerinde Ankara’da atılmıştı. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaNisan DHARusyaRosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev TürkiyeyeS400Miheyev RusRIA NovostiyeS400lereAleksandr Miheyev S400lerinTürkiyenin RusyadanAnkaradaFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24