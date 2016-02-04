Rusya: Türkiye gözlem uçuşuna izin vermedi

Rusya ile Türkiye arasında Uluslararası Açık Hava Anlaşması kapsamında Rus uçağı An-30B’nin Türkiye üzerinde gözlem uçuşu yapılmasına izin verilmemesi yeni bir tartışma yarattı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Rusya Savunma Bakanlığı’nın anlaşmaları kontrolden sorumlu Yönetim Başkanı Sergey Rızhkov, Rusya’nın Türkiye’nin açık hava sahası anlaşmasını ihlal etmesine dikkatsiz ve tepkisiz kalmayacağını belirtti.



Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Rusya Federasyonu’nun 2- 5 Şubat 2016 tarihleri arasında talep ettiği gözlem uçuşunun rotasında mutabakat sağlanamadığı için uçuş gerçekleşmemiştir." ifadeleri kullanıldı.





Açık Hava Sahası Anlaşması, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na üye 27 ülke tarafından 1992 yılında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de imzalandı. Bu anlaşmanın amacı ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışı ve güveni sağlamlaştırmak. Açık Hava Sahası Anlaşması’na katılan devletler bir birlerinin hava sahasında gözlem uçuşları yapılmasına olanak sağlıyor. Anlaşmada 34 ülke yer alırken, Rusya bu anlaşmaya 26 Mayıs 2001’de dahil oldu.



Rızhkov, uçuşun Uluslararası Açık Hava Anlaşması çerçevesinde gerçekleşeceğini ve uçağın Eskişehir havalimanından kalkacağını belirtti. Kabin içinde bulunan Türk uzmanların da uçağın belirlenen rota üzerinde uçuş yapmasını sağlayacağını belirten Rızhkov, Türk yetkililerin uçuş sırasında hangi tür cihazların kullanıldığını ve anlaşmaya uyulup uyulmadığını denetleyeceklerini söyledi.

