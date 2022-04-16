Rusya, Türkiye'den bazı ürünlerin ithalatına uygulanan kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu

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Rusya; Türkiye'den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına uyguladığı kısıtlamaları kaldırdıklarını duyurdu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'yle 'yüksek kalite ve güvenli ürünlerin' sağlanması için yapılan çalışmalar sonucunda bu karara varıldığını belirtti.

RIA Novosti'nin haberine göre Rospotrebnadzor uzmanları, gıda ürünlerinde böcek ilacı kontrolü konusunda Rusya'nın standartları konusunda Türk yetkilileri bilgilendirdi.

Rospotrebnadzor, ''Yapılan çalışmalar sonucunda hem Türkiye Tarım ve Orman Bakımlığı; hem de üretici ve ithalatçılarla böcek ilacı hakkında daha fazla kontrolü sağladık'' ifadelerini kullandı.

Rus yetkililer, Türkiye'deki sera ve paketleme tesislerinde incelemeler yapmıştı.

Rusya geçen sene, Türkiye'den ithal edilen bazı meyve ve sebzelerin üzerindeki böcek ilacı kalıntıları nedeniyle hijyenik standartları karşılamadığını belirterek kısıtlama getirmişti.