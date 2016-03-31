Rusya: Türk yönetimiyle ilişkileri düzeltmek için adım atmayacağız!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Mevcut Türk yönetimiyle ilişkileri iyileştirmek için hiçbir adım atmayacağız. Türk makamlarının mevcut eylemleri ve beyanları, hiçbir meşru zemine sahip değil” dedi.

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Sputnik’in haberine göre, Türkiye ile bozulan ilişkiler hakkında Moskova'nın pozisyonunu aktaran Zaharova, "Mevcut Türk yönetimiyle ilişkileri iyileştirmek için hiçbir adım atmayacağız. Türk makamlarının mevcut eylemleri ve beyanları, hiçbir meşru zemine sahip değil" dedi.

Cenevre'de Suriyeli taraflar arasında ilk turu tamamlanan barış müzakerelerinin 11 Nisan'da devam etmesini beklediklerini kaydeden Zaharova, "Kürtlerin müzakere masasında bulunmaması, diyalogun daha kararlı olmasını sağlamıyor. Aksine bu durum, Kürtleri federalizm gibi tek taraflı eylemlere yöneltiyor" diye konuştu.