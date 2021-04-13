Rusya: Türk yapımı SİHA'ların Donbas'ta uçmasından memnun değiliz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Türkiye yapımı insansız hava araçlarının Donbas’ta uçuş yaptığı şeklindeki haberlerin kendilerinde mutluluk uyandırmadığını belirtti. Söz konusu haberleri, Türkiye ile ikili görüşmelerinde ele aldıklarını da ekledi.
Sputnik'in aktardığına göre Ryabkov, Ukraynalı yetkililerin, Türk yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Donbas'ta kullanıldığı ile ilgili açıklamaları sorulunca şunları söyledi:
“İkili iletişim kanallarımız üstünden benzer konuları ele alıp değerlendiriyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz de” diye devam eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Tabii ki Türk İHA’ larının Donbas’ta görüldüğüne dair söylenenler bizde pek mutluluk uyandırmıyor” vurgusunu yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türk tarafı ile görüşmelerinde ‘Ukrayna hükümetinin militarist eğilimlerini güçlendirecek adımlardan kaçınması’ çağrısını yaptıklarını belirtmişti.
Daha önce, Ukrayna parlamentosunun ulusal güvenlik komitesinin başkan yardımcısı Yuriy Mısyagin, Ukrayna ordusunda yer alan Türkiye yapımı bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Donbass üstünde uçuş gerçekleştirdiği açıklamasını yapmıştı.