Rusya: Türk yapımı SİHA'ların Donbas'ta uçmasından memnun değiliz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Türkiye yapımı insansız hava araçlarının Donbas’ta uçuş yaptığı şeklindeki haberlerin kendilerinde mutluluk uyandırmadığını belirtti. Söz konusu haberleri, Türkiye ile ikili görüşmelerinde ele aldıklarını da ekledi.

Sputnik'in aktardığına göre Ryabkov, Ukraynalı yetkililerin, Türk yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Donbas'ta kullanıldığı ile ilgili açıklamaları sorulunca şunları söyledi:

“(Türkiye ile) çok yönlü normal ilişkilerimiz var fakat kolay değiller. Tüm konular çalışma görüşmelerimizde ele alınıyor. Türk ürünlerinin ihracı, başka ülkelere tedariki, ciddi bir mesele. Kimi şeyleri bizden alıyorlar, kendi üretimi olan kimilerini satıyorlar, ihracat denetimi dahil bununla ilişkili belirli prosedürler mevcut, tüm bunlar ele alınıyor”.