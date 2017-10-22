Rusya: Türk vatandaşları için vize serbestisine olumlu bakıyoruz

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanmasına olumlu baktıklarını söyledi. Novak, "Hizmet pasaportu sahiplerine ve lisans sahibi araç kullanıcılarına vize serbestisi sağlanması için çalışmaların yakında sonuçlanacağı konusunda iyimseriz" dedi.

İki ülke arasındaki vize uygulamasında değişikliğin yakın olduğunu aktaran Novak, "Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanmasına olumlu bakıyoruz. Hizmet pasaportu sahiplerine ve lisans sahibi araç kullanıcılarına vize serbestisi sağlanması için gerekli teklifleri Rusya Dışişleri Bakanlığı'na ilettik. Bu çalışmaların yakında sonuçlanacağı konusunda iyimseriz" diye konuştu.