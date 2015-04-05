Rusya: Türk heyeti Kırım'a gidebilir ama Ukrayna'dan giriş yapmamalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Türk heyetinin Kırım'ı ziyaret etme isteğine olumlu yaklaştığını, fakat yarımadaya Ukrayna topraklarından giriş yapılmaması gerektiğini bildirdi.

Lavrov, "Türk heyetinin Kırım Cumhuriyeti'ne gelmesini aktif olarak destekliyoruz. Böyle bir ilgi olursa, buna tabi ki hazırız" ifadesini kullandı. Rus Bakan, Kırım'ı ziyaret etme isteğiyle Rusya'ya başvurulması sebebiyle "belli sebeplerden dolayı" heyetin yarımadaya gelmek için normal güzergahları kullanması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, "Bu tavrımızı Türk partnerlerimize ilettik. Eğer Türk heyeti gerçekten Kırım'da yaşananları görmek istiyorsa bu teklifimizi kabul edeceklerdir" dedi.