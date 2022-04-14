Rusya Tur Operatörleri Birliği Direktörü: Mir ödeme sisteminin Türk finansal sistemine entegre edilmesi Rus turistlerin problemlerini çözer

Rusya Tur Operatörleri Birliği Direktörü Maya Lomidze, Rus Mir ödeme sisteminin Türkiye'deki finansal sisteme tam anlamıyla entegre edilmesinin Rus turistlerin problemlerini çözeceğini belirtti.

Dünya gazetesine konuşan Lomidze, ''Visa ve Mastercard'ın Rusya pazarından çekilmesi sonucunda her şeyden önce Türkiye'ye bağımsız turist akışı azalacaktır. Artık Rusya'dan otel ve biletler için online ödeme yapmak onlar için zor. Tur operatörlerinin müşterileri için ise sıkıntı olmaz. Rusya’daki kartlarıyla Rusya'da bulunan bir tur operatörüne her şey için (uçak, otel vb.) ödeme yapabiliyorlar'' dedi.

Türkiye'ye gelen turistlerinin yüzde 80'inin tur operatörleriyle seyahat ettiğini belirten Lomidze, ''Rus Mir ödeme sisteminin Türk havayolları ve otellerin web sitelerine hızlı entegrasyonu ile katkı sağlanabilir. Ayrıca cihazlarında (ATM'ler, POS terminalleri) Rus “Mir” kartı alan Türk bankalarının sayısını artırmak gerekiyor'' diye konuştu.

Mir ile ödemeler Türkiye'de şu anda sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası tarafından kabul ediliyor.