Rusya, Trump'ın yükselişi için 'seçimlere müdahale etti'

ABD'li istihbarat örgütleri, Donald Trump'ın 9 Kasım'da kazandığı başkanlık yarışındaki yükselişine 'destek olmak isteyen' Rusya'nın seçimlere 'müdahale ettiğinden' şüpheleniyor.

New York Times gazetesi, CIA'in de aralarında olduğu istihbarat örgütlerinin Rusya'nın siber saldırılar üzerinden Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği konusunda "oldukça emin" olduklarını aktardı.

Washinton Post gazetesinin yer verdiği CIA incelemeleri de, benzer bulgulara işaret etti.

Washington Post'un ismini vermek istemeyen ABD'li üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, istihbarat örgütlerinin "Rusya hükümetiyle bağlantılı" ve bu siber saldırılarla ilişkisi olduğu düşünülen bazı şüpheliler belirlediği ifade edildi.

Beyaz Saray yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Barack Obama, siber saldırılar ile seçimlere dışarıdan müdahale edilip edilmediğiyle ilgili soruşturma başlatılması emrini verdi.

Rusya, bu siber saldırı suçlamalarının merkezinde duruyor.

Başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump karşsıında yenilgiye uğrayan Demokrat aday Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten John Podesta'nın e-postaları da hacklenmişti.

Podesta'nın yazışmaları, Wikileaks'te paylaşılmıştı.

Demokratik Ulusal Komite'nin e-posta hesabı da saldırıya uğramıştı.

İngiliz Times gazetesine göre, istihbarat örgütleri, Rusya'nın ABD'li demokratların belgelerini 'WikiLeaks'e ulaştırdığını' söylüyor.

Rusya, siber saldırı suçlamalarını reddetmeyi sürdürüyor.

Donald Trump'ın ekibi ise, CIA'in incelemesiyle ilgili açıklama yaparak, "Bunlar, Saddam Hüseyin'in kitle imha silahları olduğunu iddia edenlerle aynı insanlar" diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz ise, Başkan Barack Obama'nın konuyu ciddiyetle takip edeceğini söyleyerek, "Seçimleriminizin bütünlüğünü sağlama amacımıza sadık kalacağız" dedi.