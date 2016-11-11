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Dünya
Deutsche Welle

Rusya: Trump’ın seçim ekibiyle temasımız vardı

Rusya, ABD başkanlık seçimleri sırasında Donald Trump’ın kampanya ekibiyle temas kurduklarını kabul etti

11 Kasım 2016 00:04

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Interfax haber ajansına verdiği demeçte Trump'ın kampanya ekibindeki kişilerle temas kurduklarını söyledi. "Bu çalışmayı elbette seçimlerden sonra da sürdüreceğiz” diyen Ryabkov detaylara girmekten kaçındı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, seçim kampanyası sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında pozitif açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalara öfkelenen Demokratların adayı Hillary Clinton, Trump'ı "Putin'in kuklası” olmakla itham etmişti.

 

Rusya seçimlere müdahale etti mi?

 

Seçimler öncesinde Wikileaks'in Gmail hesabındaki binlerce elektronik postayı yayınlaması da Clinton'ı zora sokmuştu. Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ı Trump'a yardım etmekle suçlamıştı. Podesta elektronik postaların Rus hackerlar tarafından ele geçirildiğini ileri sürmüştü.

John Podesta "Bu, Sayın Trump'a yardım etmek için Bay Assange'ın kendi kararı mıydı yoksa bir koordinasyon mu söz konusuydu bilmiyorum. Sadece, su kaynamaya başladığı anda olması çok şüphe verici bir tesadüf. Rusya'nın bu seçimlere müdahalesi ve Sayın Trump lehine açıkça etkileme girişimi tüm Amerikalılar için bir endişe kaynağı olmalıdır” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Rusya hükümeti ise bu iddiaları reddetmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa / EC/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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