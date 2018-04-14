Rusya: Trump sadece dünya çapında bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik başlattığı operasyona ilişkin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, "ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti" dedi. Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir" sözlerini sarf etti.

TIKLAYIN - ABD, İngiltere ve Fransa uçakları Suriye'yi vurdu, Rusya kızgın

ABD Başkanı Donal Trump, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri vurulan 3 hedefin, "Şam'da bir bilimsel araştırma merkezi, Humus'un bnatısında kimyasal silah depo tesisi, Humus yakınlarında kimyasal silah ekipmanı deposu ve önemli bir emir komuta merkezi" olduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD'nin müttefikleri ile görüşmeye devam ettiğini, ancak şu anda ek saldırı yapma planlarının olmadığını ifade etti. Jim, eçen yıldan fazla füze kullandıklarını belirterken, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da operasyonun ilk dalgasının sona erdiğini açıkladı.

TIKLAYIN - ABD'nin Suriye operasyonuna Rusya'dan ilk açıklama: Sonuçsuz kalmayacak!

Operasyona ilişkin Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Aleksandr Şerin açıklamada bulundu. Şerin, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" dedi.

Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.