Rusya, tescil edilen ilk Koronavirüs aşısının bilimsel çalışmalarını yakında kamuoyuna açacak

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, tescil edilen ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin çalışmaların tüm verilerini paylaşacaklarını açıkladı.

Rusya, geçen hafta dünyanın ilk Covid-19 aşısını tescil ettiklerini açıkladı. Dünya kamuoyunda Rusya'nın geliştirdiği aşıya ilişkin bilimsel çalışmaların yayımlanmaması gibi nedenlerle soru işaretleri oluştu.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yeni geliştirdikleri ve Sputnik V adını verdikleri Koronavirüs aşısına ilişin çalışma aşamalarının tüm verilerini halk ile paylaşacaklarını ve bunu büyük olasılıkla Pazartesi günü yapacaklarını söyledi. Murashko, aşıya ilişkin soru işaretleri üzerine "aşının daha önce 6 ürün için kullanılan bir platformda çıkarıldığını" söyledi ve klinik testlerin devam edeceğini belirtti.