Rusya, temmuzdan itibaren kapılarını aşı turizmi için açmaya hazırlanıyor

Rusya’nın temmuz ayından itibaren ülkeye gelen turistlerin Koronavirüs'e karşı aşı yaptırabileceğini duyurdu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Direktörü Kirill Dmitriyev, “Rusya’nın temmuz ayından başlayarak aşı turizmine açık olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Dmitriyev sözlerini şöyle sürdürdü: “Sputnik V ile aşılanmış tanınmış insanların yer alacağı bir kulüp kursak, bu, çok güçlü bir kulüp olurdu. Hatta dünyadaki en güçlü kulüplerden birisi olurdu. Biliyorsunuz ki çok etkili sayılan Bilderberg Kulübü vardır. Etkililiği bakımından, bizim Sputnik V ile aşılananlar kulübümüz daha güçlüdür. Ancak mahremiyet kuralları gereği (kimlerin aşı olduğunu, yani bu kulüpte yer aldığını) açıklamayız.”

Dmitriyev’in atıf yaptığı Bilderberg Kulübü; siyaset, finans, akademi, medya ve yayın sektörlerinden önde gelen isimleri her yıl Hollanda’da bir araya getiren yıllık bir toplantı. Söz konusu toplantılara katılanların sayısı genelde 150’yi geçmiyor.