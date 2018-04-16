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Dünya

Rusya Telegram'ı engelleyecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Nisan (DHA) – Rusya Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamaya göre, bir Rus mahkemesinin mesajlaşma yazılımı Telegram Rusya’da yasaklama kararını uygulayacak

16 Nisan 2018 19:54

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Nisan (DHA) – Rusya Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamaya göre, bir Rus mahkemesinin mesajlaşma yazılımı Telegram Rusya’da yasaklama kararını uygulayacak.
Moskova’da bir mahkeme Cuma günü, Roskomnadzor ile işbirliğine giderek, Telegram’ın Rusya’da “bir an önce” engellenmesi kararı verdi. Mahkeme kararı, Federal Güvenlik Hizmetleri’nin, 2017 yılının Nisan ayında St. Petersburg metrosunda yapılan saldırıdan sonra, Telegram firmasından, kullanıcıların özel görüşmelerini inceleyebilmek adına şifreleme anahtarlarını istemesi üzerine alındı.

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