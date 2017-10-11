Rusya Tarım Bakanı Tkaçev: Türkiye'ye uygun cevabı vereceğiz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) – Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya\'nın Türkiye\'nin Rus tarım ürünlerine uyguladığı yeni kısıtlamalara karşılık vereceğini belirtti.

Rus haber ajansı TASS\'ta yer alan haberde Tkaçev, \'\'Bunu hiç beklemiyorduk, tam tersine gümrük rejiminin kolaylaştırılması gerek. Dolayısıla bu tür gelişmeler olunca sebze, meyve, mandalina ve portakal gibi narenciye ithalatına uygun karşılık vereceğiz\'\' dedi.

Bakan Tkaçev, \'\'Bütün bunlar kısıtlamaların kaldırılmasını değil, durumun gerginleşmesine yol açacak. Türkiye piyasası bizim için ilgi çekici, perspektifli. Gerginliğin azaltılması yönünde elimizden geleni yapıyoruz. Ancak şüphesiz ki Türk tarafının yeni engeller koyması halinde uygun tedbirleri alacağız. Buna boyun eğmeyeceğiz\'\' dedi

Türkiye\'nin uyguladığı kısıtlamaların bürokratik olduğunu dile getiren Tkaçev sözlerine şöyle devam etti, \'\'Son kararlar pek anlaşılmıyor, onlar bürokratik kısıtlamalardır. İş adamlarımız için buğday sevkiyatlarının yapılması daha zor oluyor, onaylama prosedüründen geçmeleri lazım. Bu olumlu sonuçlara yol açmayacak ek bürokratik yüktür.\"