Rusya, tarihi referandumda "Evet" dedi; Vladimir Putin'e 2036'ya kadar Kremlin'de kalmanın yolu açıldı

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Rusya'da anayasa değişiklikleri üzerine yapılan referandumda halk ezici çoğunlukla 'evet' dedi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2036'ya kadar görevde kalmanın kapısını açtı.

Sandıkların yüzde 98'i açılırken seçmenlerin yüzde 78'inden fazlasının reformlara destek verdiği, yaklaşık yüzde 21'inin de referandumda "hayır" oyu kullandığı görüldü. Referanduma katılımın yüzde 65 olduğu açıklandı.

Normal şartlarda Vladimir Putin'in 2024'te mevcut dönemi bitince dönem sınırına ulaşacak ve tekrar devlet başkanlığına aday olamayacaktı. Anayasa değişikliklerinin referandumda kabul edilmesinin ardından Putin istediği takdirde iki dönem daha Rusya'ya liderlik etmek için yarışıp, 2036 yılına kadar Kremlin'de kalabilecek.

Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, seçim sürecinin saydam yürütülmesi ve referanduma şaibe karışmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Muhalif lider Aleksey Navalniy ise seçimin meşru olmadığını ve sonuçları asla kabul etmeyeceklerini ifade etti. Navalniy, "Bu referandum, Putin'in ömür boyu başkanlık yapmasını meşrulaştırmak için yapılan yasa dışı bir şovdu" dedi.

Navalniy, Koroavirüs pandemisi nedeniyle şu anda eylem düzenlemeyeceklerini ifade ederken, sonbaharda adaylarının bölgesel seçimlere katılmasının engellenmesi durumunda dev gösteriler yapacaklarını ifade etti. Muhalif lider, "Putin'in en çok korktuğu şey sokak" diye konuştu.

Pakette Putin'in dönem limitinin sıfırlanmasının yanı sıra daha yüksek asgari maaş ve emeklilik maaşı gibi maddeler de bulunuyor. Referandumun sonucuna göre, Rusya anayasasında evliliğin "kadın ve erkek arasında bir kurum" olduğu da belirtilecek.