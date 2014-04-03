'Rusya tarihi bir hata yapar'



NATO'nun Rusya ile askerî ve sivil alandaki işbirliğini askıya almasının ardından, bu kez de Rusya'yı Ukrayna sınırına düzenlenecek olası bir saldırı konusunda uyardı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Şayet Rusya, Ukrayna'ya saldırmak için girişimlerine devam ederse, ben de bunun tarihi bir hata olacağını söylemekten kaçınmam" ifadesini kullandı.

Rasmussen çarşamba günü yaptığı açıklamada, bölgedeki durumdan son derece kaygılı olduğunu vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırında konuşlandırdığı askerler endişeyi artırıyor. Zira NATO Rusya'nın piyade taburlarını aşamalı olarak geri çekme taahhüdünü yerine getirmediğini belirtiyor. Sınırda 35 ila 40 bin arasında Rus askeri olduğu tahmin ediliyor.

Rasmussen, Rusya'nın yine eski Sovyetler Birliği dönemindeki gibi Rus ağırlıklı bir bölge istediğine dikkat çekerek, bunun büyük stratejik etkileri olacak yanlış bir hesap olduğunu vurguladı.

Rasmuusen, NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı ve ABD Hava Kuvvetleri'nde General Philip Breedlove'nin bölgedeki izlenimlerine atıfta bulundu. Komutanın, Ukrayna'nın doğu sınırındaki mevcut durumun inanılmaz kaygı verici olduğu değerlendirmesini yaptığına dikkat çekti. Breedlove'un, Rusya'nın bu şartlarda istemesi durumunda hedefine beş güne kadar ulaşabileceği uyarısını aktardı.

Moskova yönetimi ise NATO'nun ilişkileri dondurmasını esefle karşıladıklarını belirtti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu durumun ne Rusya ne de diğer NATO üyelerinin yararına olmadığına dikkat çekildi. Bakanlık ilişkilerin askıya alınmasından öncelikle teröristlerin ve organize suçluların yarar sağlayacağını belirtti, NATO'nun bu kararının, Soğuk Savaş Dönemi'ndeki yaklaşıma benzediği belirtildi.

Timoşenko geri çekilsin

Öte yandan devlet başkanlığına hazırlanan Ukrayna'da, adaylardan Petro Poroşenko, Yulya Timoşenko'ya adaylıktan çekilme çağrısı yaptı. Ülkenin bu saatten sonra kirli bir seçim mücadelesine ihtiyacı olmadığını belirten Poroşenko, böylesi bir çekişmenin Rusya tarafından koz olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Poroşenko, Yulya Timoşenko'nun Maidan'da kaybedilen onca insandan sonra, yeni bir siyaset anlayışını hak eden bir ülkeye uyandıklarını anlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kırım Tatarları referanduma gitmek istiyor

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinden sonra yarımadada yaşayan Kırım Tatarları da özerklik hakları için referanduma gidilmesi için uğraşıyor. Yarımadada yaklaşık 300 bin Tatar yaşıyor. Kırım Tatarları 15 Nisan'da referandum konusunu görüşmek üzere bir araya gelecek. Tatarların birçoğu 15 Mart'taki referanduma katılmamıştı. Referandumun ardından en az 5 bin tatar'ın Kırım'ı terk ettiği belirtiliyor.