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Rusya: Tahrir Şam lideri Ebu Muhammed el Culani ağır yaralandı

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye’deki Fetih El Şam'ın eski, Hayat Tahrir Şam ittifakının şimdiki lideri Ebu Muhammed el Culani’nin bir hava saldırısında ağır yaralandığını duyurdu.

04 Ekim 2017 17:31

Rusya Savunma Bakanlığı çeşitli bağımsız kaynaklara dayanarak yaptığı açıklamada, Suriye'deki Fetih El Şam'ın (El Nusra) eski lideri, şimdiki El Kaide yanlısı Tahrir Şam ittifakının lideri Ebu Muhammed el Culani'nin bir hava saldırısında ağır yaralandığını açıkladı. Bakanlık, saldırıda Culani'nin bir elinin koptuğunu ve durumunun ağır olduğunu belirtti. Saldırıya ilişkin başka ayrıntı verilmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Culani'nin dün çok sayıda komutan ve Tahrir Şam örgütünün önde gelenleriyle buluştuğunu açıkladı. Konaşenkov saldırı sonucunda 50 koruma ile Culani'nin en yakın yardımcısının da aralarında olduğu 12 komutanının öldürüldüğünü de söyledi.

El Culani'nin bundan birkaç gün önce Suriye'deki eski El Nusra Cephesi'nin de dahil olduğu El Kaide yanlısı Tahrir Şam adlı ittifakın liderliğini üstlendiği bildirildi. Bu ittifak Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib vilayetinin büyük kesimlerini kontrol ediyor. İdlib, Suriye'de direnişçilerin kontrolünde kalan son büyük bölge. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yakın müttefiki olan Rusya 2015 yılından bu yana Suriye semalarında hava operasyonları düzenliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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