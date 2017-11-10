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Dünya

Rusya, tahıl hasadında tarihi rekoru kıracak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Kasım (DHA) – Rusya’nın 2017’de 130 milyon tondan fazla tahıl üretmesi beklendiği, böylelikle hem Sovyet dönemi hem Sovyet sonrası rekorlarının kırılacağı duyuruldu

10 Kasım 2017 12:54

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Kasım (DHA) – Rusya’nın 2017’de 130 milyon tondan fazla tahıl üretmesi beklendiği, böylelikle hem Sovyet dönemi hem Sovyet sonrası rekorlarının kırılacağı duyuruldu.
Rusya Milli Tarım İhracatçılar Birliği konferansında,Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev’in açıklamasını okuyan Tarım Bakan Yardımcısı Cambulat Hatuov, ”Bu yıl Rusya 130 milyon tondan rekor kırıcı tahıl hacmi üretecek, bu da Sovyet ve modern Rusya’nın tarihi rekoru olacak” dedi.
Tkaçev daha önce, Rusya’nın 1978 yılının 128 milyon tonluk rekorunu 2017 yılında kırabileceğini savunmuştu.
Rusya 2016 yılında Sovyet sonrası rekorunu kırarak net 120.7 milyon ton tahıl üretmişti.

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