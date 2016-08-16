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Dünya
Deutsche Welle

Rusya Suriye'yi İran'daki üsten vuruyor

Rusya İran'ın batısına uzun menzilli bombardıman uçakları sevk etti. Dışişleri Bakanlığı uçakların IŞİD ile mücadeleye destek sağlayacağını duyurdu.

16 Ağustos 2016 16:11


Rusya ilk kez Suriye savaşında kullanmak üzere İran'a uzun menzilli bombardıman uçakları sevk etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın Hamadan üssünden havalanan Tu-22M3 tipi bombardıman uçaklarının Suriye'deki IŞİD ve Nusra mevzilerini bombaladığı belirtildi.

Rossija-24 adlı Rus televizyonu İran ve Arap kaynaklarına dayanarak yayınladığı haberde bombardıman uçaklarının bölgeye sevk edildiğini bildirmişti. İran'ın batısında en az üç Tu-22M3'ün üslendirildiği tahmin ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapmadı. Rusya ve İran, Suriye hükümetinin en yakın müttefikleri arasında yer alıyor. 2011 yılı mart ayından bu yana Suriye'de en az 290 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rus ve Amerikan birliklerinin Suriye'nin kuşatma altındaki ikinci büyük kenti Halep çevresinde ortak kuvvet üslendirmek üzere olduklarını söyledi. Halep, muhaliflerin kontrolünü kırmaya çalışan Suriye ve Rusya tarafından ateş altında tutuluyor. Rusya Dışişleri Bakanı Halep'in doğusunda mahsur kalan sivillere su, gıda ve ilaç ulaştırılabilmesi için uzun süreli ateşkes ilan edilmesi şeklindeki talepleri geri çevirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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