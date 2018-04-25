Rusya Suriye'ye yeni füze savunma kompleksi gönderecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Nisan (DHA) - Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operatif Yönetim Başkanı Sergey Rudskoy, yakın zamanda Rusya’nın Suriye’ye yeni hava savunma komplekslerini göndereceğini açıkladı.

Rudskoy yaptığı açıklamada, “Rus uzmanlar Suriyeli askerlerin eğitimine devam edecekler ve yakın zamanda gönderilmesi planlanan yeni füze savunma komplekslerini öğrenmelerinde yardımcı olacaklar” dedi.

Rudskoy, Suriye Savunma Bakanlığı’nın ABD ve müttefiklerinin füze saldırısına karşı gelinmesinin sonuçlarını detaylı biçimde analiz ettiğini belirterek, “Bunun temelinde ülkenin hava savunma sisteminde bazı değişiklikler yapıldı ve bu güvenliği daha da fazla artıracak” diye ekledi.

Daha önce, Rusya’nın Suriye’ye S-300 kompleksleri göndermeye başlayacağı açıklanmıştı.