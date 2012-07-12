Rusya, Suriye'ye silah vermeye devam edecek

Rusya, Suriye ile daha önce yapılmış olan askeri anlaşmalara sadık kalacağını açıkladı.

Itar-Tass haber ajansının bildirdiğine göre, Rus Askeri ve Teknik İşbirliği Kurumu Başkan Yardımcısı Viyaçeslav Zirkaln, Suriye ile 2008 yılında yapılan askeri anlaşma şartlarının yerine getirileceğini belirtti.

Bu kapsamda Suriye'ye askeri teçhizat teslim etmek üzere yola çıkan ancak sigortası iptal edildiği için Rusya'ya geri dönmek zorunda kalan Rus sevkıyat gemisinin durumuna değinen Zirkaln, "Bu sevkıyatı çıkarlarımıza zarar vermeden ve hiçbir provokasyona yol açmadan nasıl tamamlayacağımıza karar vermeliyiz. Rusya, Suriye ile daha önce imzalanmış askeri anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve getirmeye devam edecektir. Ancak Suriye ile yeni bir silah anlaşması yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Zirkaln, hafta başında yaptığı açıklamada da Suriye'deki durum yatışıncaya kadar bu ülkeyle yeni silah anlaşması yapmayacaklarını belirtmişti.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Suriye gitmek üzere yola çıkan ancak geri dönmek zorunda kalan Rus gemisinde, 3 modernize edilmiş helikopter ve hava savunma sistemi olduğunu açıklamıştı.