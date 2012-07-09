Rusya, Suriye'ye silah satışını durdurma kararı aldı

Rusya Askeri İşbirliği Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar Şam'a gönderilmesi planlanan Yak-130 savaş uçağının sevkinin askıya alınmasında bu ülkedeki şiddet olaylarının devam etmesi neden olarak gösterildi.

Rusya Askeri İşbirliği Kurumu Başkan yardımcısı Viyaçeslav Zirkaln, İngiltere'de Farnborough Savunma Sanayi Fuarı'nda yaptığı açıklamada, "Son olaylar nedeniyle Suriye'ye savaş uçaklarının sevkiyatı çok küçük bir ihtimal" dedi.

'Onarım desteği sağlıyoruz'

Rusya'nın Suriye'ye helikopter ya da taaruz uçağı satmadığını da dile getiren Zirkaln, ülkesinin bugüne kadar Suriye ordusuna daha önce tedarik edilen silahların yedek parçasını ve onarım desteği sağladığını ifade etti.

YAK-130'lar eğitim uçağı

Rusya, Suriye'de şiddet olayları başlamadan önce Şam'la 550 milyon dolar karşılığında 40 adet Yak-130 savaş uçağı satışı konusunda anlaşmıştı. Yak-130 savaş uçakları, Rusya'nın silah envanterinde eğitim uçakları olarak yer alıyor. Ancak bu uçaklara istendiğinde silah da takılabiliyor.

'Suriye'nin ihtiyacı dış müdahale değil, diyalog'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Suriye'de barışın sağlanması için dış müdahaleden çok rejimle muhalifler arasında diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Suriye'ye dış müdahalenin sadece BM Güvenlik Konseyi kararıyla mümkün olduğunu savunan Putin, "Tarafları siyasi uzlaşıya ikna etmek için mümkün olan herşeyi yapmamız gerektiği kanısıdayım" dedi.