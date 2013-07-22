Rusya Suriye'ye S-300 füzeleri ve kredi desteği sağlayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşen Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Jamil, iki ülke arasındaki, S-300 uçaksavar füze sistemlerinin teslimatıyla ilgili anlaşmanın yürürlükte olduğunu söyledi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün Moskova’da bir görüşme gerçekleştiren Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Jamil, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Rusya ile Suriye arasında, S-300 uçaksavar füze sistemlerinin teslimatıyla ilgili anlaşmanın yürürlükte olduğunu söyledi.

İtar Tass Ajansı’nın bir sorusuna cevap veren Jamil, “Rusya ile Suriye arasındaki silah alımına yönelik anlaşma geçerliliğini koruyor” dedi.

Yıl sonuna kadar kredi

Rus yetkililerle ‘Suriye'ye mali yardım’ konusunu da ele aldıklarını söyleyen Jamil, Rusya’dan, henüz miktarı belli olmayan bir miktardaki ‘kredi’nin yıl sonuna kadar sağlanacağına inandığını belirtti.

Şam, Moskova ve Pekin aynı görüşte

Moskova ve Şam yönetimlerinin Suriye krizinden çıkış yolunun politik diyalog olduğu konusunda hemfikir olduklarını vurgulayan Jamil, Pekin yönetiminin de Suriye ile aynı görüşü paylaştığını iddia etti.

Rusya: Teröristler Suriye'den kovulmalı

Rusya'nın Sesi haber portalının bildirdiğine göre, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Suriye hükümeti ile muhalif grupların ortak çabasıyla tüm teröristlerin bu ülkeden kovulmasının Cenevre-2 uluslararası konferansının ana maddesi olması gerektiğini açıkladı.

Suriye Başbakan Yardımcısı Jamil ile görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, Suriye’deki krizin askeri çözümü bulunmadığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, bu ülkenin hükümetine ve muhalefetine, Cenevre bildirgesinin uygulanması için uluslararası konferansa ilişkin Rusya-ABD girişimini ön koşulsuz olarak kabul etme çağrısında bulundu.