Rusya Suriye'ye S-300 füze bataryası yolluyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Eylül (DHA) - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya\'nın Suriye ordusuna S-300 füze bataryası vereceğini açıkladı.

Füze bataryalarının Suriye\'ye tesliminin iki hafta içinde gerçekleşeceğini belirten Şoygu, \"Suriye Silahlı Kuvvetleri\'ne, iki hafta içinde modern bir S-300 füze sistemi verilecek. Bu füze sistemi 250 kilometreden fazla mesafedeki hava saldırı araçlarını yakalayabiliyor ve aynı zamanda birçok hava hedefini etkisiz hale getiriyor\" dedi.

Savunma Bakanı, 2013 yılında İsrail\'in talebi üzerine Rusya\'nın Suriye\'ye S-300 bataryası sevkiyatını askıya aldığını, ancak şimdi durumun değiştiğini vurguladı.

Şoygu, geçen hafta Suriye’de Rus askeri uçağının düşürülmesinden İsrail\'i sorumlu tutmuş ve \"Suriye’de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail’e ait\" diye uyarmıştı.

Şoygu açıklamasında, İsrail’in \"sorumsuz davranışları\" nedeniyle 15 Rus askerinin yaşamını yitirdiğini, söylemiş, \"Tehlikeli olayların engellenmesine yönelik yapılan mevcut anlaşmalara rağmen İsrail, Suriye’ye yönelik saldırılarından yalnız bir dakika önce Rus tarafını bilgilendirdi demişti.