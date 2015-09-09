Rusya Suriye'ye İran üzerinden uçacak



Bulgaristan'ın hava sahasını Suriye’ye giden Rus uçaklarına kapatmasından sonra uçuşların İran üzerinden yapılacağı açıklandı. Rusya’nın tahran büyükelçiliğinde görevli diplomat Maksim Suslov, İran yönetiminin hava sahalarından geçen uçakları engellemeyeceğine dair teminat verdiğini söyledi. Moskova’dan yapılan açıklamada ise Yunanistan’dan da hava sahasını kullanma izni alındığı belirtildi. Bulgaristan, Suriye’ye yapılan uçuşların insani yardım amaçlı olduğundan kuşku duyulması nedeniyle Rus uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Suriye yönetimine askerî yardım yapıldığının hiçbir zaman gizlenmediği belirtildi. Bakanlık sözcüsü Maria Saharova, “Uzun zamandır ikili anlaşmalar ve devletler hukuku çerçevesinde Suriye’ye teknik malzeme gönderiyoruz ve Suriye’de teknik eğitim ekibi bulunduruyoruz.” Saharova, Suriye’de Rus askerlerinin bulunmasına tepki gösterilmesine anlam veremediklerini sözlerine ekledi. Rusya Federasyon Konseyi savunma komisyonu başkan vekili Nikolay Fedoryak, Suriye'de Rus askerleri üslendirildiğine dair haberlerin ‘kitle yayın organlarının uydurması' olduğunu söyledi. Fedoryak Rus birliklerinin savaşa katılması için parlamentonun izni olması gerektiğini ve devlet başkanının şimdiye kadar parlamentodan böyle bir izin istemediğini belirtti.

‘Rusya mağdur rolünde'

Eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Solomon Passy, lojistik açıdan Rusya'nın hava sahasını kullanma izni istemesinin anlamı olmadığını ve Moskova yönetiminin sırf ret cevabı almak için izin istediğini söyledi. Passy DW'nin bir sorusu üzerine, bunun Rusya'nın Batı ile süregelen anlaşmazlıktaki propaganda stratejisinin bir parçası olduğunu ve Moskova'nın, ‘Batı kötüdür, Rusya iyidir' mesajı vermek istediğini ifade etti.

Rusya'nın ret cevabına kızmayıp aksine memnun olduğunu kaydeden eski Bulgaristan başbakanı, “Rusya böylece küresel komplo kurbanı olduğunu iddia edebilecektir”, dedi.