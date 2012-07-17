Rusya, Suriye'nin düşürdüğü Türk jeti için 'Suriye üzerinde parçalanan' dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Suriye'nin düşürdüğü Türk jeti için “Suriye üzerinde parçalanan Türk jeti" ifadesini kullanması dikkat çekti. "Türk jetiyle ilgili bilgileri Türk tarafına iletmiş bulunuyoruz" diyen Lavrov, Rusya’nın "objektif bilgi toplama teknik imkânları" bulunduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 22 Haziran tarihinde Doğu Akdeniz’de düşen Türk askeri uçağıyla ilgili ellerindeki tüm bilgileri Ankara’ya aktardıklarını açıkladı.

Lavrov, basın toplantısında Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun, “Siz Cenevre’deki Suriye Konferansı’nın hemen sonrasında, düşen Türk jetiyle ilgili elinizde somut bilgi bulunduğunu söylemiştiniz. Bu bilgileri nasıl edindiniz” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Rusya olarak Suriye üzerinde parçalanan Türk jetiyle ilgili bilgileri Türk tarafına iletmiş bulunuyoruz. Bu bilgileri nasıl elde ettiğimiz sorunuza gelince... Rusya, askeri bakımdan gelişmiş birçok ülkenin olduğu gibi objektif bilgi toplama teknik imkanları vardır. Türk meslektaşlarımızla da bu teknik olanakların sağladığı objektif bilgileri paylaşmış olduk.” Lavrov’un yöneltilen soruya cevap verirken özellikle 'Suriye üzerinde parçalanan uçak' ifadesini kullanması dikkat çekti.



Mültecileri ele alabiliriz



Türkiye’nin güneyinde binlerce Suriyeli mülteci bulunduğu ve Rusya’nın bunların bir kısmını kabul edip edemeyeceği yönündeki sorusuna ise Lavrov şu yanıtı verdi:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bir çıkış yolu bulunacağına inanıyoruz. Suriye’den kaçmak zorunda kalan insan sayısının gün geçtikçe arttığının biz de farkındayız. Mülteciler sadece Türkiye’de değil, Lübnan ve başka komşu ülkelerde de var. Suriye’den toplu kaçış başladığında biz Türk tarafıyla bu konuyu önceden de ele almıştık. ‘Bizim yapabileceğimiz ne var’ diye sormuştuk. Ankara şimdilik kendi imkanlarıyla Suriyeli mültecilere barınak sağlayabildiği yanıtını vermişti. Ancak bu konuyu önümüzdeki günlerde tekrar ele almaya hazırız.”

Lavrov bu konuyu Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Moskova ziyareti sırasında ele almaya hazır olduklarını da belirtti.

'Esed ayrılmayacak'



Batının Esed'in görevi bırakması için Rusya'dan destek istediğini belirten Lavrov, "Batı bizden Esad'ı ikna etmemizi ve koltuğunu kendi iradesiyle bırakmasını sağlamamızı istiyor. Ancak bu gerçekçi bir istek değil. Esad ayrılmayacak. Ancak biz istediğimiz için değil, ülkenin büyük kesimi hala onu desteklediği için" değerlendirmesinde bulundu.



"Gözlemcileri koz olarak kullanmak kabul edilemez'



Lavrov, Rusya'nın Suriye'deki BM gözlemcilerinin süresinin uzatılması önerisinde bulunduğunu, ancak Batının Rusya'nın bu önerisi karşısında tehlikeli bir yaklaşımda bulunduğunu belirtti.

Lavrov, "Bize BM'de 7. bölümü kabul etmememiz halinde, önerdiğimiz BM gözlemci misyonunun süresinin uzatılması teklifini onaylamayacaklarını söylüyorlar. Bu tür bir yaklaşım kesinlikle tehlikeli. Çünkü gözlemcileri koz olarak kullanmak kabul edilemez" dedi.



Genelkurmay 'Suriye'nin düşürdüğü iddia edilen' demişti



Akdeniz'de Suriye tarafından düşürülen Türk jetiyle ilgili daha önceki açıklamalarında hep "Suriye tarafından düşürülen" ifadesini kullanan Genelkurmay, daha sonra "Suriye tarafından düşürüldüğü iddia edilen" ifadesine yer vermişti.

Genelkurmay, yaptığı açıklamalarda "Suriye tarafından düşürülen uçağımız" ifadesini kullanmıştı.

Genelkurmay tarafından yapılan 5. açıklamada (12 Temmuz 2012) şu ifadelere yer verilmişti:

"22 Haziran 2012'de Doğu Akdeniz'de, uluslararası hava sahasında, görev uçuşu yaparken, radar ve telsiz teması kesilen ve müteakiben Suriye resmi makamlarınca kendileri tarafından düşürüldüğü iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait RF-4 uçağımız ile ilgili bilgiler bugüne kadar doğru ve tam bir şeffaflık içinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bundan sonra da aynı şekilde paylaşılmaya devam edilecektir."