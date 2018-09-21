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Dünya

Rusya Suriye'den üçüncü ülkelere ihracat hedefliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Eylül (DHA) - Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov, Rusya’nın Suriye’de üçüncü ülkelere ihracat için sanayi ürünleri üretebileceğini söyledi

21 Eylül 2018 19:12

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Eylül (DHA) - Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov, Rusya’nın Suriye’de üçüncü ülkelere ihracat için sanayi ürünleri üretebileceğini söyledi.
Manturov, “Biz uzun zamandır yol inşaat teknikleri, inşaat malzemelerinin sevkiyatı ve orada inşaat ürünlerinin üretimi için organizasyon konusunda Suriye ile işbirliği yapıyoruz” dedi ve ekledi:
“Umarım ki bu sadece Suriye’nin yerli piyasası olmaz. Eğer bu ürünler rekabet gücüne sahip olursa yakındaki ülkelerde talep görürler ve Suriye’den kendi ürünlerimizi gönderebiliriz. Bunlar otomotiv sanayi ürünlerini de kapsıyor.”

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