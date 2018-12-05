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Dünya

Rusya: Suriye'den düzenli olarak Türkiye ve Irak'a petrol taşınıyor, geliriyle IŞİD finanse ediliyor

"Rus istihbarat araçları, petrol tankerlerinden oluşan konvoyları düzenli olarak tespit ediyor"

05 Aralık 2018 15:22

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus istihbaratının düzenli olarak Suriye'nin doğusundan Türkiye ve Irak'a giden petrol konvoyları tespit ettiğini açıkladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere Gerasimov, "Rus istihbarat araçları, Suriye'nin doğusundaki uluslararası koalisyon güçlerinin kontrol ettiği bölgelerden Türkiye ve Irak topraklarına giden, petrol tankerlerinden oluşan konvoyları düzenli olarak tespit ediyor" dedi.

Yabancı ülkelerin askeri ataşelerine verdiği brifingde konuşan Gerasimov, petrol satışından elde edilen gelirin IŞİD militanlarının finansmanında kullanıldığını vurguladı.

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