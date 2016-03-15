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Dünya
Deutsche Welle

Rusya Suriye'den çekilmeye başladı

Suriye'deki Rus askeri gücünün çekilmesine başlandı. Vladimir Putin teröristlerle mücadelenin yerine getirildiğini söyledi.

15 Mart 2016 11:33


Rusya'nın, eylül ayında gönderdiği askeri gücünü Suriye'den çekme işlemi başladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin pazartesi günü yaptığı açıklamada ‘Savunma Bakanlığı ve ordunun verilen görevleri yerine getirdiğine kanaat getirdiğini ve Tartus'taki deniz ve Hımeymim'deki hava üslerinin durumunun muhafaza edilmesini istediğini' söylemişti. Putin çekilmeye, ‘ordunun teröristlerle mücadele görevini geniş ölçüde yerine getirmiş olmasını' gerekçe göstermişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'daki üslerine dönecek olan uzun menzilli nakliye uçaklarına malzeme yüklenmesine başlandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'den çekilme kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, ‘bu kararın, Cenevre'de barışçı siyasi geçiş dönemi görüşmelerinde yapıcı katkıda bulunması için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üzerinde oluşan baskıyı arttıracağını' söyledi.

Suriye: Görüş ayrılığı yok

Suriye yönetimi, Rusya'nın kısmen çekilme kararının iki ülke arasında görüş ayrılığı çıktığı anlamına gelmediğini duyurdu. Başkanlık makamından yapılan açıklamada, koordineli alınan çekilme kararının uzun süredir gündemde olduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin Suriye'deki askeri gücü azaltma kararını ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Obama'nın Suriye'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana şiddetin azalmasından memnuniyet duyduğu, ancak Suriye hükümet güçlerinin saldırıları devam ettirmesinin barış çabalarına engel teşkil etme tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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