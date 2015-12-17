Rusya: Suriye'deki operasyonlar Fırat Nehri'ne gidene kadar sürecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’deki askeri müdahalelerinin rejim askerleri Fırat Nehri’ne dayanana kadar süreceğini söylediği bildirildi. Türkiye, çeşitli muhalif grupların bulunduğu Fırat’ın batısını ‘Kırmızı çizgi’ ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun parlamento kapalı oturumunda söylediklerini Duma Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Komoyedov ekonomi çevrelerine yakın RBK haber ajansına anlattı. İddiaya göre Şoygu şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizim Suriye’deki harekâtımız zaman faktörüyle değil, yerdeki gelişmelere bağlı. Biz orada Fırat nehrine gelinene kadar kalacağız. Tabii Fırat’a gelene kadar derken Rus kara birliklerinin oraya gireceği anlamı çıkartılmamalı. Suriye ile Irak arasındaki sınıra Suriye askerinin çizmesinin ulaşması gerek. Biz sadece Suriye’nin kendi sınırları içerisinde toprak bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olmaya devam edeceğiz.”

Hali hazırda rejim güçleri Halep’in doğusunda yer alıyor. Fırat ise buraya yaklaşık 90 km uzaklıktaki IŞİD’in kontrolündeki Cerablus’un yakınından geçiyor. Arada ise IŞİD dahil çeşitli muhalif güçlerin kontrolü söz konusu. ‘Cerablus’un kırmızı çizgi olduğunu’ vurgulayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye’nin Mare-Cerablus bölgesine Özgür Suriye Ordusu dışında bir grubun girmesine müsaade edilmeyeceğini söylemişti.