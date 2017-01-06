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BBC Türkçe

Rusya, Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Suriye'deki askeri birliklerini azaltmaya başlayacaklarını açıkladı. Rusya'nın Akdeniz'deki, tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov geri dönecek.

06 Ocak 2017 16:30

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Suriye'deki askeri birliklerini azaltmaya başlayacaklarını açıkladı. Ülkenin Akdeniz'deki, tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov Rusya'ya dönecek.

Valery Gerasimov, yaptığı açıklamada, "geri çekilme" değil "kuvvet azaltma" ifadesini ullandı.

Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin komutanı Andrey Kartapolov da, Akdeniz'deki, tek uçak gemileri Amiral Kuznetsov uçak gemisinin Suriye'deki görevini tamamladığını söyledi.

Rus komutan, S-300 ve S-400 füzelerine atıfla, Rusya'nın Suriye'de halen "yeterli" miktarda hava savunma kapasitesinin ülkede olduğunu da belirtti.

Rusya, Eylül 2015'ten itibaren Suriye'deki askeri varlığını artırmış; Şam yönetiminin Halep'i muhaliflerden geri alınmasında önemli rol oynamıştı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Aralık'ta Suriye'deki güçlerin azaltılması talimatını vermişti.

Rusya, Türkiye ve İran ile birlikte bu ay Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak barış görüşmelerine hazırlanıyor.

BBC diplomasi muhabiri Jonathan Marcus, haberle ilgili bir analiz kaleme alarak, "Bu Rusya'nın Suriye'den ilk 'çekilmesi' değil. 2016 Mart ayında da Putin'in benzer bir çekilmeden bahsetti ve sonuçta bir kaç savaş uçağı geri döndü" diye yazdı.

Marcus, kuvvet azaltma kapsamında geri döneceği açıklanan Amiral Kuznetsov uçak gemisinin, Rusya'nın askeri operasyonlarında önemli bir rol oynamadığını da vurguladı.

Jonathan Marcus, askeri azaltma kararı ile ilgili yaptığı yorumda, "Putin, savaşın önemli bir aşamasının tamamlandığını gösterme çabasında" dedi.

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