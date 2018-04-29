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BBC Türkçe

Rusya Suriye'deki askeri güçlerini 'geri çekmeye başladı'

Suriye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede bulunan askeri birliklere Rusya'ya geri dönmeye başlama emri verdi. Suriye Savunma Bakanı Shoigu ise çekilme sürecinin ne zaman tamamlanacağının Suriye'deki şartlara

29 Nisan 2018 20:30

Suriye Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya'nın Suriye'deki askeri birliklerinin bir bölümünü geri çekmeye başladığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'ye yaptığı sürpriz ziyaret sırasında geri çekilme emrini verdiğini belirtti.

Rusya'nın ülkeye askeri birliklerini göndermesi, iç savaşta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın elini önemli oranda güçlendirmişti.

Putin geçen yıl da ülkedeki askeri birliklerin çekileceğini belirtmiş ancak bu gerçekleşmemişti.

Sergey Shoigu, askeri güçlerin geri çekilme sürecinin ne kadar süreceğiyle ilgili olarak 'bunun Suriye'deki duruma bağlı olduğunu' belirtti.

Putin, öncesinde açıklanmayan Suriye ziyaretinde, Lazkiye kentindeki Hmeimim hava üssünde Beşar Esad'la bir araya geldi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre Putin burada geri çekilmeyle ilgili bir açıklama yaptı:

"Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na Rus askeri birlikleri grubuna daimi üslerine çekmeleri emrini verdim. Bir karar aldım. Suriye'de görevli Rus askeri birliklerinin önemli bir bölümü Rusya'ya dönüyor".

Ajansın aktardığına göre Putin, "teröristlerin başlarını yeniden kaldırmaları durumunda onlara karşı daha önce hiç görmedikleri hava saldırıları gerçekleştireceklerini" belirtti.

Rus lider, "Hem burada, Suriye'de hem Rusya'da terörle mücadelede kaybettiklerimizi ve kurbanları asla unutmayacağız" dedi.

Rusya Suriye'deki hava operasyonlarında, Eylül 2015'te başlamıştı.

Hava operasyonları, Halep başta olmak üzere, hükümet güçlerinin birkaç cephedeki sıkışıklığını aşmasına yardımcı olmuştu.

Birleşmiş Milletler, 2016'da Halep'in doğusuna yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarında yüzlerce sivilin öldüğünü, hastane, okul ve pazarların da hedef alındığını belirtiyor.

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), bugüne kadar Rusya'nın hava saldırılarında, 1537'si sivil olmak üzere 6328 sivilin öldüğünü bildiriyor.

Moskova ise saldırılarda sivillerin ölmediğini öne sürüyor.

SOHR, 2011'de başlayan iç savaşta toplam 346 bin 612 kişinin yaşamının yitirdiğinin belirlendiğini aktarıyor.

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