Rusya: Suriye’de teröristlerin yenilmesine az kaldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Kasım (DHA) – Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Suriye’de şu an IŞİD\'in tamamen mağlup edilmesi için sadece Fırat’ın güneybatısındaki ilerlemenin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Rus gazetesi İzvestiya’da yer alan haberde Fomin, Rusya’nın IŞİD ile mücadelede önemli rol oynadığını dile getirerek ”Şu an sadece Suriye’nin güneybatısında Fırat’ta ilerlemeyitamamlamamız lazım, yoğun faaliyetler yapılıyor. Teröristler hala dirense de kaderi belli” dedi.

Fomin, savaş sonrası Suriye’nin yok edilmiş altyapısının yeniden oluşturulması ve çatışma sonrası barış sürecinin sağlanması gibi sorunların gündeme geldiğini de kaydetti.