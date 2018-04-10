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Dünya

Rusya, Suriye'de kimyasal silaha soruşturmaya onay verecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Nisan (DHA) - Rusya’nın BM Özel Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın daha önce Suriye’de kimyasal silah kullanımının soruşturulmasında yeni mekanizma oluşturulmasına ilişkin tasarıyı onaylamaya hazır olduğunu duyurdu

10 Nisan 2018 16:56

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Nisan (DHA) - Rusya’nın BM Özel Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın daha önce Suriye’de kimyasal silah kullanımının soruşturulmasında yeni mekanizma oluşturulmasına ilişkin tasarıyı onaylamaya hazır olduğunu duyurdu.
BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye’nin Duma kentindeki kimyasal saldırı ve El Tifor hava üssüne düzenlenen saldırı haberlerinin ardından yapılan toplantıda, konuşan Nebenzya, “Biz de soruşturmanın bağımsız mekanizmasının var olmasından yanayız” dedi.
Nebenzya, daha önce bu tür bir mekanizmanın oluşturulmasına ilişkin Rusya tarafından teklif edilen tasarısının oylamaya hazır bir aşamada olduğunu hatırlatarak, “Rusya bunu bugün bile onaylamaya hazır “ dedi.
Rusya geçtiğimiz günlerde  BM’de Suriye’deki kimyasal silah saldırısının soruşturulmasına ilişkin bağımsız bir mekanizma kurulmasını öngören tasarıyı sundu. O zaman ABD heyeti ise bu tasarıya karşı çıktı.

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