"Rusya Suriye'de kaç askerinin öldüğüyle ilgili yalan söyledi"

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Rusya ordusunun Suriye'deki iç savaşta görev yaparken hayatını kaybeden Rus asker sayısı hakkında yalan söylediği iddia edildi.

Moscow Times'ın BBC Rusça'dan aktardığına göre Rusya ordusu Suriye'de 112 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı, ancak BBC Rusça bu sayının yaklaşık 175 olduğunu öne sürdü.

Suriye'de hayatını kaybeden bir asker olan Andranik Arustamyan'ın kardeşi BBC Rusça'ya verdiği röportajda Rusya Savunma Bakanlığı'nın hizmet etmek isteyen askerleri caydırmamak için gerçek rakamları açıklamaktan kaçındığını belirtti.