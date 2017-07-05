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Dünya

Rusya Suriye'de IŞİD'i son teknoloji füzelerle vurdu

‘Hava operasyonları yaklaşık bin kilometre mesafeden düzenlendi'

05 Temmuz 2017 21:11

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının Suriye'deki IŞİD hedeflerini en yeni X-101 tipi kruz füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

Sputnik’in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Hama-Humus sınırında bulunan hedeflere düzenlenen bombardımanda üç büyük silah ve mühimmat deposuyla Hama'nın Akerbat kasabasındaki komuta merkezinin imha edildiğini belirtti.  

‘Hava operasyonları yaklaşık bin kilometre mesafeden düzenlendi'

Söz konusu noktaların imha edildiğinin objektif izleme verileriyle teyit edildiğini de belirten bakanlık, atımların yaklaşık bin kilometre mesafeden en yeni X-101 tipi kruz füzeleriyle yapıldığını vurguladı.

 

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