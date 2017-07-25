Rusya Suriye'de güvenli bölgeler oluşturuyor

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rus güçlerinin Suriye'nin güneybatısındaki bir bölgede ve başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da kontrol ve gözetleme noktaları oluşturduğunu duyurdu. Orgeneral Rudskoy, Rus askeri personelinin 21 Temmuz ve 22 Temmuz tarihlerinde Suriye'nin güneybatısında silahlı muhalif gruplarla hükümet birliklerini ayıran sınır üzerinde 2 kontrol noktası ve 10 gözetleme noktası oluşturduğunu kaydetti.

Rus komutan, güneydeki konuşlandırmadan İsrail'in haberdar edildiğini ve Golan Tepelerinde İsrail ile Suriye birlikleri arasındaki geçici sınır hattına en yakın Rus mevkisinin 13 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirtti.

Rudskoy Moskova'nın ayrıca haftasonu Mısır'da "ılımlı" muhaliflerle varılan ikinci bir anlaşma sayesinde Doğu Guta'da pazartesi günü 2 kontrol ve 4 gözetleme noktası oluşturacağını açıkladı.

Orgeneral Rudskoy, Humus'un kuzeyinde iki güvenli bölge daha oluşturmak istediklerini ancak bu konuda İdlib'de yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını söyledi. Söz konusu iki bölgeye ilişkin detayların ağustos ayı sonlarında Kazakistan'da yapılacak barış görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.

Lavrov: Putin ile Trump plan konusunda mutabık

Moskova'nın güvenli bölge planıyla ilgili bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Kürt Rudaw televizyonuna demeç veren Lavrov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamburg'daki G20 zirvesindeki ilk buluşmalarında plan konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Lavrov planın Rusya'nın Trump yönetimindeki ABD ile ortak çalışabildiğinin "somut bir örneği" olduğunu söyledi.

Sergey Lavrov Barack Obama yönetimiyle yapılan müzakerelere de değindi. Obama yönetiminin "teröristleri normal muhalefetten ayırma konusunda yetersiz kaldığının ortaya çıktığını" söyleyen Lavrov "Ancak şimdi güvenli bölgeler konseptiyle bu bölgede sonuçlar alabiliyoruz" dedi.

Beşar Esad güçlerinin 4 yıldan uzun süredir abluka altında tuttuğu Doğu Guta, sık sık rejimin saldırılarına hedef oluyordu.

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AFP/EC/BK