Rusya: Suriye'de 28 bin IŞİD ve El Nusra militanını öldürdük

Rusya, Suriye'de devam eden hava operasyonlarında bugüne kadar 28.000 IŞİD ve El Nusra militanını öldürdüğünü açıkladı.

DHA'nın RIA Novosti'den aktardığı habere göre, Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de düzenlenen güvenlik konferansında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Yevgeni Lukyanov, “Tahminlerimize göre geçen yıl 30 Eylül’de hava operasyonlarımız başladığında, 80 bin civarında IŞİD ve El Nusra militanı vardı. Bugüne kadar 28 bini etkisiz hale getirildi. Bunda Suriye ordusunun da katkısı var” diye konuştu.

Lukyanov, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 2 yılda düzenlediği operasyonlarda ise 5000 civarında militanın öldürüldüğünü iddia etti.