Rusya: Suriye, terörle mücadelede ciddi başarılar elde etti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Mayıs (DHA) - Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operatif Yönetim Başkanı Sergey Rudskoy, Şam’ın Rusya Hava Kuvvetleri’nin desteği ile Suriye’nin kilit bölgelerinin terör birliklerinden temizlenmesi konusunda ciddi başarılar elde ettiğine dikkat çekti.

Rudskoy yaptığı açıklamada, “Sene başından itibaren Suriye hükümet birlikleri Rusya Hava Kuvvetleri’nin desteği ile Suriye’nin kilit bölgelerinin terör birliklerinden temizlenmesi konusunda ciddi başarılara imza attı” dedi.

Ria Novosti’de yer alan habere göre, Rudskoy kilit bölgeler arasında İdlib’in doğu kısmı, Şam, Doğu Guta, Doğu Kalamun, Yarmuk, Humus’un yer aldığını belirterek bu bölgelerin şu anda hükümet birliklerinin kontrolü altında olduğunu vurguladı.